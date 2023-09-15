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أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ

كتب:

سعيد رمضان
10:31 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع بمصرف ابوظبي الإسلامي، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك«Cib»

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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