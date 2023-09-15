سعر الدولار اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

يواصل سعر الدولار اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك المصرية المختلفة استقراره أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك، حسب ما أوضحته البنوك بشأن أسعار العملات على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة فسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم الجمعة للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.