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أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد انخفاض الدولار أمام اليوان

كتب:

مارينا رؤوف
12:23 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الذهب

الذهب

حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، خلال نهاية تعاملات الأسبوع، أمس، مع تراجع الدولار مقابل اليوان الصيني، بعدما عززت البيانات الاقتصادية الصينية الواعدة آمال التعافي في أكبر مستهلك للسبائك في العالم.

مؤشر الدولار ينخفض  0.13%

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.32% إلى 1939 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.37% إلى 1918 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 104.919 نقطة، وفق موقع «إيفيستينج».

اليوان الصيني يحقق مكاسب ليدعم الذهب

وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الدولار بعدما أظهرت البيانات، أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس فاقت التوقعات، حيث يجعل انخفاض الدولار السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الجمعة 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.7% في يوليو.

على الرغم من المكاسب، كانت السبائك لا تزال في طريقها لتحقيق انخفاض أسبوعي طفيف بعد انخفاضه إلى ما يقرب من 1900 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 أغسطس، يوم الخميس.

وتعتبر الصين من أكبر الدول المستوردة للذهب، وتحسن اقتصادها وارتفاع عملتها يشير إلى اتجاهها لشراء الذهب لتعزيز اقتصادها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.