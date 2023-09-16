فيلم «بضع ساعات في يوم ما » يشارك بموسم نصف العام

كشف الكاتب محمد صادق عن الموعد المحدد لطرح فيلمه الجديد «بضع ساعات في يوم ما» وذلك من خلال خاصية «اسأل» التي شاركها مع جمهورها عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

موعد طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما

وجه أحد المتابعين سؤالا للكاتب محمد صادق قائلا «إمتى بقي فيلم بضع ساعات في يوم ما هينزل مستنياه على أحر من الجمر» ، ليرد على السؤال قائلا «إن شاء الله هينزل 18 يناير دعواتكم يعجبكم ويبقي عند حسن ظنكم».

رواية للكاتب محمد صادق

يذكر أن فيلم بضع ساعات في يوم ما مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق تم طرحها في عام 2011 ولكن تم إجراء بعض التعديلات علىها ليتناسب الفيلم مع الوقت الحالي ولكنه أبقي على الثلاث قصص الرئيسية التي يدور حولهم العمل مع إضافة قصتين.

وصدر للكاتب من قبل أيضا رواية بعنوان هيبتا وتم تحويلها الي عمل سينمائي حقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن فيلم بضع ساعات في يوم ما يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر وهنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وغيرهم.