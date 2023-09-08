منحة لتمويل الأبحاث من بريطانيا.. تصل إلى 50 ألف جنيه استرليني

تحتاج كثير من المشروعات البحثية إلى دعم مالي كبير لإنجازها، لذا أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة «دعم البيئات البحثية»، حيث يصل دعم المشروعات المقبولة إلى 50 ألف جنيه إسترليني لكل مشروع.

تفاصيل منحة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل منحة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وآخر موعد للتقدم لها.

- تأتي هذه المنحة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وهي ضمن برنامج «شراكات من أجل الانطلاق للعالمية».

- يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عام، بتمويل يصل إلى 50000 جنيه إسترليني لكل مشروع.

هدف منحة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

- تهدف المنحة إلى دعم البيئات البحثية والأكاديمية من خلال التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والبريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين.

تشمل مشروعات المنحة إنتاج وتخزين وإدارة الطاقة المتجددة والصحة وإدارة الموارد المائية ومعالجتها، والزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة النظام البيئي.

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية

- آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية يوم 6 أكتوبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للمنحة يمكن معرفتها من هنــــــا أو من خلال صفحة الفيس بوك من هنــــــــا، أو الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة من هنـــــــــــا.