شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بقتل طفلة.. بينهم والدها

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الشرطة البريطانية، قالت اليوم الجمعة، اتهمت ثلاثة أشخاص بقتل الطفلة سارة شريف (10 أعوام) التي عثر عليها ميتة في منزلها الشهر الماضي، ومن بين المتهمين والدها.

وعثرت الشرطة على سارة وقد تعرضت لإصابات خطيرة في منزلها في بلدة ووكينج بجنوب غرب لندن، في العاشر من أغسطس، وكان والدها عرفان شريف (41 عامًا) وصديقته بيناش بتول (29 عامًا) وعمها فيصل مالك (28 عامًا) سافروا جميعا إلى باكستان في اليوم السابق لمقتل الطفلة.

وقالت الشرطة، إنهم عادوا إلى بريطانيا يوم الأربعاء عندما ألقت السلطات القبض عليهم في مطار جاتويك بلندن، بعد نزولهم من رحلة جوية قادمة من دبي، وقالت شرطة مقاطعة ساري إن الثلاثة متهمون بالقتل والتسبب في وفاة قاصر أو السماح بذلك، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة جيلدفورد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيانها: «أبلغنا والدة سارة بأحدث المستجدات وهي تتلقى الدعم من ضباط متخصصين».