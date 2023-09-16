اعتماد المخطط الاستراتيجي لبعض قرى محافظة البحيرة.. بينها الإبراهيمية

أصدرت محافظة البحيرة القرار رقم 113 لسنة 2023 بإعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية إبراهيمية مهنا التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور مركز كوم حمادة.

كما نصت المادة الأولى وفق الجريدة الرسمية على اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية كفر العيص التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور مركز كوم حمادة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشرالقرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره على أن يعرض على رئيس الوزراء للموافقة عليه.

المخططات الاستراتيجية

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى قرار وزير الإسكان رقم 548 لسنة 2021 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض لبعض محافظة البحيرة، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة حيث انتهى إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية كفر العيص بمركز كوم حمادة طبقا لأحكام قانون البناء الموحد على أن يتم عرضه على رئيس الوزراء للموافقة عليه نظرا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولا على أحكام قانون الإدارة المحلية.