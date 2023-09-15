محافظة القاهرة تستعد لموسم الشتاء والأمطار بتطهير البالوعات ومخرات السيول

بدأت أحياء محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى نظرا لاقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار، خاصة في الأحياء التي يتواجد بها مخرات للسيول، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة المتابعة بصورة دورية من خلال جولاتها الميدانية، وأصدرت تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر مع شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار، ومعدات شفط المياه وتطهير مخرات السيول بنطاقها في حال حدوث اضطرابات مناخية أو سقوط الأمطار.

رفع المخلفات من مجرى السيل

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود رئاسة حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بتكثيف الحملات المكثفة لتطوير أداء الخدمة المقدمة لمواطنين والارتقاء بمستويات النظافة اليومية بمشاركة وحدة الرصد البيئي، واستهدفت حملة النظافة رفع مخلفات من داخل مجرى السيل استعداد لموسم الامطار ومجابهة مخاطر السيول على طول مجرى السيل في نطاق حي المعصرة وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين وخلق بيئة نظيفة لمواطني الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية في حي طرة برفع جميع المخلفات والتراكمات وتطهير مجرى السيل في منطقة طرة البلد على كورنيش النيل، استعدادًا لاستقبال الأمطار وضمانًا للتواجد الميداني المستمر، لمواجهة أي اضطرابات جوية. تمت الأعمال بالتعاون مع فرق المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وإدارة الري في حلوان.

كما تابع الدكتور أحمد ابراهيم القزاز، رئيس حي التبين، جاهزية بالوعات الأمطار والصرف الصحي، وإكمال عمليات التطهير والصيانة وتأمين غطاء البلوعات بشكل محكم والتعامل مع أي طفوحات في الصرف فور ظهورها.

تم ذلك استعدادًا لموسم الشتاء وحفاظًا على نظافة المنطقة وسلامة المواطنين، وشملت هذه الجهود شوارعًا متعددة مثل شارع الصفا والمروة وعزبة عطالله وشوارع المرور ومناطق أخرى مثل المعهد الأزهري ومحيط السجل وشوارع خلفية وشارع خلف نادي الحديد والصلب، وجاري استكمال الأعمال.