لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب»: يجب وضع ضوابط صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تحتاج إلى تغيير الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون ذلك من خلال عمل البرلمان والحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.

إفراط في البناء المخالف

أضاف «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى من الحكومة أن تفتح حوارًا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحًا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.

وقال إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.

قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي

كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.