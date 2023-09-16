اليوم.. عرض فيلم «Fantastic Mr. Fox» ضمن برنامج ويس أندرسون في «زاوية»

تواصل سينما زاوية بوسط البلد عروض برنامج «أعمال ويس أندرسون» المقام على مدار شهر سبتمبر الجاري، حيث تعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم فيلم «Fantastic Mr. Fox»، ومن المقرر أن يعاد عرض الفيلم للمرة الثانية في 5 أكتوبر المقبل، وذلك بحب الحساب الرسمي لـ «زاوية» على «فيس بوك».

تدور أحداث فيلم «Fantastic Mr. Fox»حول ثعلب بري ذكي، سريع، رشيق ومنمق بشكل استثنائي، وكان لص محترف للدجاج قبل أن يتحول إلى مراسل صحفي، يستقر السيد «فوكس» مع عائلته في جحر جديد داخل شجرة جميلة، بجوار ثلاث مزارع ضخمة لتربية الدواجن يملكها ثلاثة مزارعين شرسين: بوجيس، بانس، وبين، ولكن السيد فوكس لا يمكنه المقاومة.

تفاصيل فيلم «Fantastic Mr. Fox»

الفيلم مقتبس من رواية الأطفال الكلاسيكية للكاتب روالد دال هو عمل يستخدم إسلوب إيقاف الحركة (stop-motion) بدقة شديدة، ويستعرض أداء مميز لكل من جورج كلوني، وميريل ستريب، وجيسون شوارتزمان، وويليم دافو، مايكل جامبون، وبيل موراي.

تفاصيل برنامج «أعمال ويس أندرسون»

ويتضمن برنامج «أعمال ويس أندرسون» 7 من أبرز أفلام المخرج ويس أندرسون التي تعتبر بمثابة رحلة داخل عوالمه السينمائية الفريدة، وهي: «The Royal Tenenbaums» إنتاج عام 2001، «Rushmore» إنتاج عام 1998، «The Life Aquatic with Steve Zissou» إنتاج عام 2004، «The Darjeeling Limited» إنتاج عام 2007، «Fantastic Mr. Fox» إنتاج عام 2009، بالإضافة إلى فيلم «The Grand Budapest Hotel» إنتاج عام 2014 والحائز على 4 جوائز أوسكار، بجانب فيلم «The French Dispatch».