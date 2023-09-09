اليوم.. عرض «Rushmore» ضمن برنامج أفلام ويس أندرسون في «زاوية»

تواصل سينما زاوية في وسط البلد عروض برنامج «أعمال ويس أندرسون» لليوم الثاني على التوالي، إذ يعرض في تمام الساعة 7 من مساء اليوم فيلم «Rushmore» إنتاج عام 1998، ومن المقرر أن يعاد الفيلم مرة أخرى في يوم السبت 23 سبتمبر، بينما تستمر فعاليات البرنامج حتى 7 أكتوبر المقبل.

«Rushmore» فيلم كوميدي أمريكي إنتاج عام 1998، من إخراج ويس أندرسون، وتدور أحداث الفيلم حول مراهق يدعى «ماكس فيشر» وصداقته مع رجل الصناعة الثري «هيرمان بلوم»، وجمع الفيلم في بطولته عدد من نجوم هوليوود من بينهم: جيسون شوارتزمان، بيل موري، وأوليفيا ويليامز.

معلومات عن فيلم «Rushmore»

عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 1998، حصد عدد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج لـ ويس أندرسون في حفل توزيع جوائز الروح المستقلة لعام 1999، كما فاز النجم بيل موراي بجائزة أفضل ممثل مساعد، كما حصل على ترشيح لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي، كما تم اختيار الفيلم للحفظ في السجل الوطني للسينما بالولايات المتحدة من قبل مكتبة الكونجرس باعتباره «ذا أهمية ثقافية أو تاريخية أو جمالية».

تفاصيل برنامج «أعمال ويس أندرسون» ويتضمن برنامج «أعمال ويس أندرسون» 7 من أبرز أفلام المخرج ويس أندرسون التي تعتبر بمثابة رحلة داخل عوالمه السينمائية الفريدة، على مدار شهر سبتمبر، ومن بينها «The Grand Budapest Hotel»، و«The French Dispatch» بالإضافة إلى «Fantastic Mr. Fox».