«المصريين الأحرار» بالبحيرة يتابع مستجدات «الحملة الحزبية الشعبية» لدعم الرئيس

عقد حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، اجتماعا بقيادة أحمد حمودة أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب؛ لمتابعة سير الحملة الحزبية الشعبية لترشيح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.

اجتماع حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

وخلال الاجتماع جرى عرض كل ما يدور بالمجتمع البحراوي وتجميع طلبات المشاركة في الحملة من المواطنين وتوزيع الأدوار على كافة الأمانات.

وفي نفس السياق، شدد أحمد حمودة على ضرورة التلاحم مع المواطن البحراوي في الشارع وخاصة الشباب والاستجابة لمطالبهم وتوعيتهم بالإنجازات، التي شهدتها مصر في فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصدي للأفراد الذين يحاولوا بث ونشر حاله من الإحباط للمواطنين.

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.