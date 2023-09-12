أمين شباب حماة الوطن: نكثف فعالياتنا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجّه كريم إمام، أمين شباب حزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الشباب فرصا عظيمة لتمكينهم في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف «إمام»، خلال كلمته بـ ملتقى شباب مصر، أن الشباب يعربون عن امتنانهم للرئيس السيسي على المكاسب التي حصلوا عليها خلال السنوات الماضية سواء في عضوية البرلمان أو المواقع القيادية التنفيذية أو الحوار الوطني، إضافة إلى تهيئة المناخ السياسي لتجمع الشباب في ملتقيات سياسية من أجل الحوار رغم اختلاف أيدولوجياتها.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال أمين شباب حزب حماة الوطن، إن حزبه نظم وينظم حاليا العديد من الفعاليات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، وذلك في ضوء الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال فترة حكمه.

وأشار إلى أن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي، الذي يدفعهم لبذل مزيد من العمل والجهد من أجل الحصول على مكاسب جديدة، وإثبات أنفسهم في المواقع المختلفة.