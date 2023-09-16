معلومات عن العاصفة التنين.. ضربت مصر عام 2020 قبل ظهور كورونا

أيام قليلة باقية على فصل الخريف، حيث يشهد هذا الفصل تقلبات جوية كونه أحد الفصول الانتقالية، وفي الأيام القليلة الماضية تأثرت عدة دول بالعاصفة دانيال ومنها ليبيا التي خلفت وراءها خسائر فادحة، إلا أنه بمرورها على مصر كانت فقدت قوتها ولم تؤثر على البلاد، لذا تكثر التوقعات والتكهنات حول انتشار العواصف هذا العام وأهمها العاصفة التنين بشكل خاص.

وضربت العاصفة التنين مصر عام 2020 قبيل الإعلان عن أولى إصابات كورونا وصاحبها موجات كبيرة من الأمطار الغزيرة علي جميع أنحاء الجمهورية، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق ونتج عنها خسائر بشرية، وأغلقت الحكومة المدارس ومنحت الموظفين عطلة، وعقب العاصفة جرى رصد إصابات كورونا وفقا للأعداد اليومية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

الأرصاد توضح حقيقة العاصفة التنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه في ظل التغيرات المناخية والاحترار المناخي التي أثرت علي العالم في الآونة الأخيرة، كل شيء وارد أن يؤثر على خريف 2023 من حيث الاضطرابات الجوية وحالة عدم الاستقرار المصاحبة لتكاثر السحب الممطرة على جميع الانحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يتميز بظواهر جوية مختلفة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بسبب الكثير من المنخفضات المتوسطة الموجودة على سطح البحر المتوسط طوال فصلي الخريف والشتاء.

كيف تحدث العاصفة التنين وهل تعود مجددا

وتحدث عاصفة التنين نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر السحب التي تؤدي إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة تصل إلى حد السيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه لا يمكن التنبؤ بعودة العاصفة التنين مرة أخرى إلى مصر إلا أن معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية، وهناك توقعات بحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية المسببة في حدوث تطرف مناخي بشكل واسع.

سبب تسمية عاصفة التنين بهذا الاسم

وسمية العاصفة التنين بهذا الاسم نسبة إلى شكل المنخفض الجوي الذي يظهر على شكل تنين في الخرائط.