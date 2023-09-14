هل تعود عاصفة التنين إلى مصر في خريف 2023؟.. «الأرصاد» تجيب

10 أيام تفصلنا عن بداية فصل الخريف، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الاضطرابات الجوية بموجات مطر غزيرة ومتفاوتة الشدة وكميات غير محددة خلال أيام الخريف، وسط توقعات بعودة عاصفة التنين الذي تصحبها موجات كبيرة من الأمطار الغزيرة علي جميع أنحاء الجمهورية علي غرار ما حدث في عام 2019.

كما أكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، مشيرة أنه في ظل التغيرات المناخية والاحترار المناخي التي أثرت علي العالم في الآونة الأخيرة، كل شيء وارد أن يؤثر على خريف 2023 من حيث الاضطرابات الجوية وحالة عدم الاستقرار المصاحبة لتكاثر السحب الممطرة على جميع الانحاء.

وأشارت «غانم»، أن فصل الخريف كثيرا ما يتميز بجواهر جوية مختلفة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بسبب الكثير من المنخفض المتوسطة الموجودة على سطح البحر المتوسط طوال فصلي الخريف والشتاء.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.