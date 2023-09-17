يسعى طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة للشعبتبن العلمية «علوم ورياضة» والأدبية، لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة سوهاج لمعرفة الكلية المناسبة لكلا منهم والتي تم ترشيحه لها، فضلا عن الكليات الأخرى المتاحة وإمكانية التحويل إليها وفقا الشروط التحويل من والي كل كلية وجامعة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة سوهاج

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة سوهاج عبر موقع التنسيق ليتمكن كل طالب من معرفة نتيجة التنسيق الخاص به بالرقم القومي من هنا للقسم العلمي والأدبي.

خريطة تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة سوهاج

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة سوهاج وفقا لبوابة التنسيق كالتالي للشعبة الأدبية بالثانوية العامة والشعبة العلمية علوم ورياضة بالثانوية العامة كالتالي،

- تنسيق كلية التربية الرياضية بنين جامعة سوهاج 205

- تنسيق كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة سوهاج 208.

- تنسيق كلية التربية النوعية موسيقى بجامعة سوهاج 212.

- تنسيق كلية التربية النوعية الفنية بجامعة سوهاج 213..

- تنسيق كلية تعليم فني صناعي بجامعة سوهاج 220.

- تنسيق كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج 240.

- تنسيق كلية الآداب انتساب موجه بجامعة سوهاج 242.

- تنسيق كلية الآداب بجامعة سوهاج 242 - تنسيق كلية تربية طفولة بجامعة سوهاج 249.