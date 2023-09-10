موقع تنسيق الثانوية العامة 2023المرحلة الثالثة..متاح حتى الـ7مساء الغد

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة للناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول والثاني سيغلق غدا في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة للشعبتين العلمي والأدبي، متاح حتى غدا وأنه لا توجد أي نية لمد التسجيل للرغبات حتى الآن من قبل اللجنة العليا للتنسيق، وأن أعمال التسجيل للرغبات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ستنطلق عقب الانتهاء من إعلان تنسيق الثالثة 2023 بـ48 ساعة، لافتا إلى أن توزيع الطلاب على الكليات يكون إلكترونيا.