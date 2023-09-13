رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 لطلاب المرحلة الثالثة علمي وأدبي

بعد غلق باب تسجيل رغبات الالتحاق بكليات المرحلة الثالثة، يرغب طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، في معرفة رابط تنسيق الثانوية العامة 2023، واستطلاع نتيجة القبول في الجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 سيتضمن نتيجة المرحلة الثالثة خلال الساعات المقبلة، ويمكن إعلان النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب

وفقا لوزارة التعليم العالي، يفتح باب التقديم لتقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، لمدة 3 أيام، بعد إعلان النتيجة مباشرة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات من هنا.

أماكن متاحة ومعتمدة في تنسيق المرحلة الثالثة

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية

المعهد الفني الصحي ببني سويف

المعهد الفني الصحي بأسيوط

المعهد الفني الصحي بسوهاج

المعهد الفني الصحي بأسوان

المعهد الفني الصحي بإمبابة

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

المعهد الفني الصحي بطنطا

المعهد الفني الصحي ببنها

المعهد الفني الصحي بالمنصورة

المعهد الفني الصحي بالزقازيق

المعهد الفني الصحي ببورسعيد