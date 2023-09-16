ما مصير 6683 طالبا استنفدوا رغباتهم من التنسيق؟.. التعليم العالي توضح

يقع طلاب الثانوية العامة في خطأ شائع أثناء تسجيل الرغبات في التنسيق بمختلف مراحله، بكتابة كليات تقبل من مجموع أعلى من تلك الذي حصلوا عليه، وهذا الأمر يمكن تداركه لطلاب المرحلة الأولى والثانية عن طريق التسجيل في مرحلة تلي المرحلة المخصصة لهم، وتفادي وقوع الخطأ مرة أخرى.

وبالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة، والذين وقعوا في أخطاء جعلتهم يستنفدون فرصتهم في تنسيق هذا المرحلة، ما مصيرهم، وهل تضيع عليهم فرصة الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية هذا العام؟

ماذا يحدث للطلاب المستنفدين من المرحلة الثالثة وما مصيرهم؟

ومن جانبه، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماذا يحدث للطلاب المستنفدين من المرحلة الثالثة وما مصيرهم، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المستنفدين 5631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، ليصل مجموع الشعبتين 6683 طالبا وطالبة، لافتة إلى أنه تم استنفادهم من التنسيق لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وفيما يتعلق بحل مشكلة هؤلاء الطلاب المستنفدين، ذكرت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المُعلن.

عدد الطلاب المرشحين للكليات

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد هذا العام 2023 من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 675054 طالبا وطالبة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس نتجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي شملت، بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وجرى فتح تنسيق المرحلة الثالثة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخرى في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023، وذلك عقب اعلان نتيجة الدور الثاني.

وجرى الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب، وتكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg.