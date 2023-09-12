نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.. اعرف رابط التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد غلق باب التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات الحكومية للمرحلة الثالثة، موضحة أنه سيكون في تمام الساعة 7 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 من خلال أجهزة الحاسوب، موضحة أن معامل التنسيق في الجامعات سيتم غلقها في تمام الساعة 3 عصر اليوم، مشيرة إلى رابط نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها أتاحت رابط نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023، لمعرفة الكلية أو المعهد الذي التحق به الطالب، وهذا من خلال عدة خطوات، تتمثل في التالي:

- الدخول على رابط نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 من هنـــــا.

- الدخول على نتائج التنسيق.

- اختيار مدارس الثانوية العامة.

- إدخال البيانات المطلوبة منها رقم الجلوس والرقم السري.

- إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر بشكل مموه أمامه على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة الخطوة التالية.

- بعد التأكد من صحة البيانات، على الطالب الضغط على عرض نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.

- طباعة بطاقة الترشيح.

أهمية مد فترة تسجيل رغبات التنسيق للمرحلة الثالثة

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار مد فترة تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023، يهدف إلى استغلال الطلاب لفرصة أكبر للتسجيل، وفرصة أكبر لتعديل الرغبات إلكترونيًا.