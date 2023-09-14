رئيس جامعة العريش: قبول طلاب الأزهر متوقف على نتيجة التنسيق

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، انتظام أعمال استقبال الطلاب بمختلف الكليات وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث تستعد الجامعة لأعمال العام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر أن ينطلق بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح رئيس جامعة العريش لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي مشكلات بشأن قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأزهرية، والأمر متوقف حتى الآن على ظهور نتيجة تنسيقهم، لافتا إلى أنّ الجامعة نجحت العام الماضي في حل مشكلاتهم وإلحاقهم بـ الكليات المختلفة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وتابع رئيس جامعة العريش، أنّه لا توجد قرارت بتعطيل الدراسة أو تأجيلها عن الموعد المحدد، والاستعدادات تتم على قدم وساق دون مشكلات، مشيرا إلى أنّ الجامعة سخرت إمكانياتها كافة لتذليل العقبات وتوفير المناخ التعليمي المناسب لهم.