«أزهرية الشرقية»: بدء برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات) بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم، في مقر قاعة التدريب التربوي بديوان عام المنطقة، لتأهيل معلمات رياض الأطفال وإعدادهن للعمل بمعاهد اللغات، ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب حتى نهاية الأسبوع الجاري الخميس المقبل.

رفع كفاءة معلمات رياض الأطفال

وقال رئيس المنطقة الأزهرية، إن البرنامج يستهدف تحسين ورفع كفاءة معلمات رياض الأطفال من خلال تنمية المهارات الأساسية للغة الإنجليزية بجانب بعض أساليب وطرق التدريس التي تناسب مرحلة رياض الأطفال.

متابعة البرنامج وتحديد أهم مميزاته

وبدوره أشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية وإدارة التدريب التربوي تشرف على تنفيذ البرنامج من خلال مجموعة من التقارير اليومية للوقوف على أهم مميزات البرنامج، مشيدًا بدور إدارتي التعليم إدارة التعليم النموذجي وإدارة رياض الأطفال وكذلك توجيه اللغة الإنجليزية بالمنطقة.