«أزهر الشرقية» يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم، اجتماعا بمديري المراحل موجهي العموم ومديري الإدارات التعليمية في لقاء موسع لمناقشة آخر استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك بحضور الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، لبحث آخر استعدادات المنطقة لاستقبال الطلاب الجدد وغيرهم بكافة المراحل الدراسية.

ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال

وناقش رئيس المنطقة ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، موجهًا بضرورة العمل علي ترتيب الأوضاع واستيعاب الكثافة بالمعاهد ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، في إطار الضوابط بما لا يخل بالعملية التعليمية.

إعداد تقارير مجمعة عن جاهزية المعاهد لاستقبال العام

وشدَد رئيس المنطقة علي المتابعة المستمرة من قِبل مديري الإدارات للمعاهد من خلال المرور وتكليف السادة الموجهين بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، وإعداد تقارير مجمعة عن جاهزية المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد مع التأكيد على أهمية عقد ورش عمل لإعداد خرائط العمل، ومخرجات التعلم بكافة التخصصات تحت إشراف موجهي الإدارات مع ضرورة الالتزام بالنموذج الاسترشادي للتحضير التربوي المرسل من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وبدورة تابع الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، طرق وآلية استيعاب أعداد التلاميذ بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية طبقًا للضوابط.