«أزهر الشرقية»: فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدءًا من اليوم السبت، ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات .

فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادتين الإعدادية الابتدائية

وأشار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

ولفت «الجنيدي» إلى أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.

يأتي ذلك عقب تسلم نتائج الشهادتين الابتدائية الإعدادية للدور الثاني صباح اليوم بمقر ديوان عام المنطقة، كما حرص رئيس المنطقة على تقديم التهنئة لجميع الناجحين.