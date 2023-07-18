الأورمان تستعرض إنجازتها في قنا خلال النصف الأول من 2023  

استعرض اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، تقرير شامل عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان في قنا، خلال النصف الأول من العام الحالي، موضحًا أنّ هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ اللواء أشرف الداودي بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة؛ لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

مديرية التضامن الاجتماعي

وأثنى حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء محافظة قنا، وخصوصًا في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدّمتها الجمعية خلال عام النصف الأول من عام 2023 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

جمعية الأورمان

وتضمن التقرير قيام الجمعية على مدار النصف الأول من العام الحالي بتسليمم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ حيث تمّ تسليم 231 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلًا عن توزيع 5650 ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 19 ألفًا و500 كيلو لحوم مجمدة، وتوزيع 10 آلاف كيلو لحوم أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيع 4 آلاف بطانية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كل ربوع المحافظة، تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كل الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان بأنه تمّ توزيع مساعدات مالية لدعم 45 أسرة بغرض المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات النكبات.

ولفت شعبان إلى أنّه في المجال الطبي أجري 4 عمليات قلب للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة قنا، تنوعت ما بين عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين، فضلًا عن تسليم 15 جهازًا تعويضيًا، دعمًا لذوي الهمم، و1440مريضًا من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع مستشفى قنا الجامعي.

وأكد أنّ اختيار الحالات المستحقة يكون من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتحت مظلة التحالف الوطني، موضحًا أنّ جمعية الأورمان تتشرف بأنّ تكون جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية.