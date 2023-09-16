محافظ كفر الشيخ: تطوير وحدة أبو غنيمة البيطرية بتكلفة مليون و250 ألف جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسليم الوحدة البيطرية بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك عقب تطويرها بتكلفة بلغت مليون و250 ألف جنيه، وتم تزويدها بالأجهزة التشخيصية ووحدة التلقيح الصناعي، ووحدة دواجن، في إطار خطة التطوير الدائم والمستمر للمنشآت والخدمات البيطرية، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وأموال المربين، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بالإقليم.

رفع كفاءة الخدمات البيطرية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدا الوحدة البيطرية بأبوغنيمة مركز سيدي سالم بعد تطويرها، والتقى بعدد من المواطنين أثناء تقديم الخدمات البيطرية لهم من مناظرة وعلاج الحالات والكشف بالأشعة التليفزيونية، وأعمال التلقيح الاصطناعي ضمن مشروع التحسين الوراثي للسلالات المحلية، والتحصينات ضد الأمراض الوبائية للماشية بأنواعها والدواجن، وناقش الأطباء في كل أعمال الوحدة وسبل تطويرها.

خدمة الآلاف من مربي الماشية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إنه تم الاستلام النهائي للوحدة البيطرية بأبو غنيمة التابعة لإدارة سيدي سالم البيطرية لخدمة الآلاف من مربي الماشية.