إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالكيلو 104 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مكة محمود حسين، 6 سنوات، غزال محمد عبد المقصود، 54 سنة، نسمة محمد عبد النبي، 31 سنة، سندي مصطفى محمد، 9 سنوات، جميعهم مقيمون الجيزة، ومصابون بجروح متفاوتة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.