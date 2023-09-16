محافظة أسيوط: لجنة لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مواصلة أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات واستمرار أعمال المعاينات على الطبيعة للمشروعات المقدمة، وذلك لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة في 6 فئات.

وتضم لجة التقييم الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية، ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.

تقارير يومية لأعمال اللجنة

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لفعاليات اللجنة وتلقيه تقارير يومية عن أعمال اللجنة وزياراتها الميدانية ومعاينة المشروعات على الطبيعة لضمان نزاهة ودقة التقييم، وتسهيل عملية التقييم واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى حضوره بعض فعاليات عملية التقييم التي تتم وفقاً لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اختيار 18 مشروعا على مستوى المحافظة

كما أوضح المحافظ أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات، على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست، بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.

ولفت إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروعا، منها 65 مشروعا مكتملا لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023، لتبدأ المرحلة الحالية، وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.

وأشار مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة إلى إن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تم تنفيذ أحد مراحلها على الطبيعة، حيث تم زيارة مشروع جمع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بكنيسة المعلمين للأقباط الأرثوذوكس وتم مقابلة راعي الكنيسة الأب فلوباتير وصاحب المشروع، وتم مشاهدة مراحل المشروع والخطوات التي تم تنفيذها على الطبيعة ومناقشته في طريقة التنفيذ ودراسة الجدوى وأوجه الاستفادة من المشروع واستدامته وجوانب المشروع، لافتا الى استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات واستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتثنى للجنة اختيار أفضل المشروعات.