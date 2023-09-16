الجمهور يعبر عن اشتياقه لـ ميادة الحناوي بعد حفلها الأخير: فنانة أصيلة

حالة من الحب ممزوجة بالشجن، استقبل بها الجمهور الفنانة ميادة الحناوي في حفلها الأخير، الذي جاء بعد فترة من الغياب وقدمت خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، وهي الأغاني التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، ونشروا عددا من مقاطع فيديوهات من الحفل عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب الجمهور، الفنانة ميادة الحناوي بتقديم حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة معبرين عن اشتياقهم لها ولصوتها على المسرح، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «X» الذي كان معروف سابقًا بـ«تويتر»، وجاء من بين التعليقات: «الله يسعد اللي أقنع ميادة الحناوي ترجع الساحة وتحيي حفلات بعد كل هذا الانقطاع، وأحسد بشدة كل من حضر حفلتها».

الجمهور يحتفي بـ ميادة الحناوي بعد حفلها الأخير

وتوالت التعليقات على حفل الفنانة ميادة الحناوي: «ميادة في صوتها عبق الماضي وعذوبة الصوت وتكامل الأداء، صوت ميادة يؤكد أن الفن الأصيل مازال موجودا برونقه وعذوبته ومداعبته للروح، التاريخ المبني على الفن الأصيل باقي على مر الأجيال»، «تحفة فنية وقامة عظيمة.. جمعت حلاوة الصوت والروح، الكل كان مبتسم في الحفل حتى العازفين الكل فرحان بوجودها قامة فنية لم ولن تتكرر»، بينما وصفها أحد المتابعين بـ «سيدة الطرب الأصيل»، وقال آخر: «مدرسة في الغناء والطرب وأغنيتها من كنوز مكتبة الموسيقى العربية».

ميادة الحناوي تعود إلى الحفلات الغنائية بعد غياب

وكان آخر حفل قدمته الفنانة ميادة الحناوي في الإمارات عام 2021، ولذلك شعر الجمهور بحالة من السعادة بعد عودتها لإحياء الحفلات مرة أخرى بعد فترة من الغياب.