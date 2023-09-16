أهالي قرية سدس الأمراء: فخورون بزيارة الرئيس السيسي وسنحكي عنها لأبنائنا

عبّر أهالي قرية سدس الأمراء في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عن فخرهم واعتزازهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن تلك الزيارة سيتوارثها الأجيال وستظل موروثا شعبيا ينقله الآباء للأبناء.

يوم تاريخي في بني سويف

وقال محمود دسوقي، أحد أهالي قرية سدس الأمراء في مركز ببا، «إن اليوم سيسجل في التاريخ وسنرويه لأبنائنا، حقا نفخر بالزيارة وسعدنا بها، مشروعات في كل مكان على أرض المحافظة، بل على أرض مصر».

فخر القرية بالمشروعات

وقال علي محمد إسماعيل، أحد أهالي القرية: «لم نحلم بما نحن فيه، فخورون بما حدث أمامنا، «حبيبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منازلنا، أنه زعيم بحق، أنجز كثيرا لبلدنا مشروعات في كل مكان».

وقال أشرف سيد من أهالي القرية: لا نصدق ما يحدث أمامنا، مشروعات تمت بالفعل وعلى أعلى جودة، حقيقي ما حدث هو حياة جديدة وكريمة للمواطن المصري، بالنسبة لي وأنا شاهد على تاريخ القرية التي ظللنا ننادي لسنوات بإنشاء مدارس ومنشآت خدمية فيها دون استجابة من أحد، إلا أننا سمعنا عن مبادرة حياة كريمة، وتفاجئنا بإدراج قريتنا، وبالفعل بدأ العمل وانتهى على أعلى مستوى، «والله ما مصدقين اللي حصل، خلال سنتين تحولت قريتنا إلى قرية نموذجية بها كافة الخدمات في مكان واحد».

استقبال الرئيس بالزغاريد

وكان الآلاف من أهالي محافظة بني سويف وقرية سدس، استقبلوا الرئيس السيسي بالزغاريد والتصفيق الحاد، ورفعوا علم مصر وصورة الرئيس، مرددين هتافات «تحيا مصر» و«بنحبك يا ريس».

مشروعات حياة كريمة ببني سويف

وافتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الخدمية في قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض محافظة بني سويف على هامش زيارته اليوم السبت.

وتوجه الرئيس السيسي إلى سرادق العزاء، وتقدم بالعزاء والمواساة لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار وفيضانات ليبيا.

كما أدار الرئيس السيسي حوارا مع الآلاف من الأهالي المحتشدة لاستقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف الوطني وحياة كريمة.