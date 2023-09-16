خطوات تغيير اسم صاحب عداد الكهرباء.. «لو لسه مأجر أو مشتري شقة جديدة»

عندما يقوم أحد الأفراد بتأجير أو شراء شقة جديدة يهتم بتحويل جميع المرافق الموجودة بها لتكون باسمه، حتى يستطيع إجراء جميع الخدمات التي يرغب بها، دون أن يكون هناك حاجه لحضور المالك الأصلي للعداد، فمن الممكن أن يكون الوصول إليه صعب بعد ذلك، وتتيح الشركات الخاصة بالمرافق للمواطنين خدمة نقل ملكية العداد للتسهيل عليهم، وأبرزهم عداد الكهرباء، والذي يعد من أهم المرافق الأساسية في المنزل.

وتتيح الشركة القابضة للكهرباء فرصة نقل ملكية العداد للمواطنين، حتى يتمكن المشتري الجديد من تغيير ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم ويتم نقلها إليه، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم إلى المالك الجديد، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

- يقوم الراغب في تغيير اسم صاحب العداد بالتوجه إلى شركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- في حالة شراء المنزل أو العقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة أو صورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

- كما يجب تقديم الأوراق المذكورة مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- ثم يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على قرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.