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5 خطوات لاستبدال عداد الكهرباء بآخر منخفض الجهد.. تحتاج 4 مستندات

كتب:

إسراء عبد العزيز
11:25 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
عداد الكهرباء - أرشيفية

عداد الكهرباء - أرشيفية

يضطر بعض المواطنين لتغيير قدرة عداد الكهرباء، عند تحويل العين من النظام التجاري إلى السكني، توفيرا للنفقات وبدلا من دفع قيمة مرتفعة في الفواتير، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» خطوات استبدال عداد الكهرباء بآخر منخفض الجهد، وفقًا الشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات استبدال عداد الكهرباء بآخر منخفض الجهد

1- يطلب المقدم من المنتفع بتركيب عداد آخر ذات جهد منخفض لاستهلاك الكهرباء

2- يتم معاينه التوصيلات والاحمال على الطبيعة من قبل الفني التابع للشركه، ليصدر الفني إفاده للشركه.

3- يتم تصفيه مديونيه العداد القديم.

4- يتم تسديد تكاليف المقايسه والرسوم المقرره.

5- بعد 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة، يتم استبدال العداد بآخر ذات جهد منخفض.

المستندات المطلوبة لاستبدال عداد الكهرباء بأخر منخفض

1- تجميع بيانات الحساب الخاصه بالمنتفع.

2- بطاقه الرقم القومي الخاصه بالمنتفع.

3- تقديم بيان بالقدرة الاستهلاكية المطلوبة.

4- طلب مقدم من المنتفع بتركيب عداد آخرمنخفض الجهد لاستهلاك الكهرباء.

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