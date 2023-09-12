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خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.. 4 مستندات مطلوبة

كتب:

إسراء عبد العزيز
09:23 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
عداد الكهرباء الكودي- صورة تعبيرية

عداد الكهرباء الكودي- صورة تعبيرية

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الممارسة داخل المباني المخالفة، بعداد كهرباء كودي، بدلا من الطريقة التي يتم من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الخطوات اللازم اتباعها للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات، والمستندات الواجب تقديمها لتحويل العداد الكودي إلى كهرباء قانوني.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

1- يتم تقديم مستند رسمي يوضح التصالح مع المحليات، ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-  تقديم صورة المستند الذي يثبت ملكية الوحدة السكنية.

3- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.

4- تقديم العقد بين المستفيد وشركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد الكودي.

خطوات تحويل عداد كودي إلى عداد قانوني 

1- يقوم المشترك بالتوجه لشركة الكهرباء التابع لها العقار أو الوحدة السكنية.

2- تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي إلي قانوني.

3- إرفاق المستندات المطلوبة السابقة.

4- لا يحتاج المشترك دفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.

5- لا يحتاج إلى تغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.

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بقلم إسراء عبد العزيز