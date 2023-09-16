«الزراعة»: جار اتخاذ التدابير لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن المتعثرين

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إنه جار العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري غدا الأحد، الإعلان عن عدد المتعثرين ممن شملهم قرار الرئيس السيسي، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد، حيث أنهم من الفئات الاجتماعية التي تعمل بمهنة الزراعة، وليسوا كبار مستثمرين.

فيما كشف مصدر مسؤول بهية التعمير، أن عدد المتعثرين من صغار المزارعين كبير، وسبق وأن تعثروا في سداد المستحقات المفروضه عليهم من الهيئة، وجرى اتخاذ إجرءات قانونية لتحصيل الأقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة، لكن أغلبهم بلا أرصدة للحجز عليها في البنوك، وعليهم غرامات تأخير منذ أكثر من 20 عاما تصل إلى 14% سنويا على المبالغ المتأخر سدادها من أصل الدين.