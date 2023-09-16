مدير مستشفى إهناسيا: لدينا 70 سريرا و5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة

قال الدكتور عبدالله أسامة عبدالله، مدير مستشفى إهناسيا، التابع لوزارة الصحة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن مستشفى أهناسيا تقع على مساحة 16 ألفا و800 متر مستغل منها 6 آلاف و600 متر، وعبارة عن 6 مبان، منها المبنى الرئيسي الذي يتكون من 3 أدوار، إذ يضم الدور الأرضي عيادات خارجية واستقبال طوارئ واشعة وخدمات مستشفى، بينما يضم الدور الثاني وحدة غسيل كلوي فضلا عن قسم النساء والتوليد والحضانات والأطفال ومعمل إلى جانب قاعة تدريب، أما الدور الثالث يحتوى على تخصصات مختلفة ويضم 70 سريرا و5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة ورعاية مركزة وأخرى متوسطة وأيضا قسم إداري.

وأضاف مدير مستشفى إهناسيا، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات في محافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أنَّ مستشفى إهناسيا تضم مدرسة تمريض لتخريج كوادر تمريضية متميزة لخدمة المستشفى والمستشفيات المجاورة، موضحًا أنَّ إجمالي أسرّة المستشفى نحو 174 سريرا منهم 38 سرير غسيل كلوي، و18 سرير رعاية.

وأكّد تفعيل المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الكبرى فضلًا عن مبادرة تنظيم الأسرة والكشف عن الفيروسات الكبدية إلى جانب الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والمراض الوراثية لدى المولودين.