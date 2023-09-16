تحالف الأحزاب: قرارات الرئيس جبر خواطر للمصريين وتخفف الأعباء عنهم

أشاد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بني سويف، اليوم؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين.

قرارات الرئيس السيسي

وقال محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إنّ الأمين العام للتحالف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومعه عدد من رؤساء أحزاب التحالف كانوا ضمن الحضور في لقاء الرئيس على أرض بنى سويف، معربين عن سعادتهم الكبيرة مثل ملايين المصريين بهذه القرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين.

جبر خاطر المصريين

وأضاف نفادي أنّ هذه القراراتفي صالح المواطن المصري البسيط، بمثابة رسالة من السيسي إلى شعب مصر أنّه حريص على جبر خاطر كل المصريين، وأيضا رسالة للمشككين بأن الرئيس السيسي حريص على تخفيف المعاناة عن المواطنين.