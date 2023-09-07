تحالف الأحزاب المصرية: نؤيد دعم السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

أيّد عدد من الأحزاب المصرية خلال ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ وجه النائب عفت السادات، عن تحالف الأحزاب المصرية، الشكر لحزب مستقبل وطن، قائلا: «إن هذا الحدث فرصة كبيرة لتبادل الرؤى بين المشاركين».

دعم الدولة المصرية

كما خص «السادات» الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، الذي قام بمجهود كبير لإنجاح المؤتمر، قائلا: «نحن داعمون للدولة المصرية ونؤكد تأييدنا للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة».

وفي هذا السياق، أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفاعليات حزب مستقبل وطن بالشرقية؛ متمنين أن يتم تعميم هذا الوعي بكافة محافظات الجمهورية.

كما وجه النائب وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، الشكر لحزب مستقبل وطن لدوره السياسي الفعال، مؤكدا دعم الحزب لتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات المقبلة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الأحزاب السياسية وقيادتهم وهم «حماة الوطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب، مصر الحديثة، المؤتمر، إرادة جيل».