إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب شخصين اليوم السبت، في حادث تصادم،سيارت نقل باخرى ميكروباص، بمدينة دار السلام بسوهاج، وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفي وتقديم العلاج اللازم لهما

ترجع الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة في الجسم وتم تقديم العلاج اللازم لهما.

حادث تصادم على الطريق بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بدائرة مركز دار السلام، نتج عنه إصابة «م . ع»، 20 عاما، بجرح قطعي في البطن وسحجات بالجسم، وإصابة «أ . ع . ع، 50 عاما، باشتباه كسر في العمود الفقري والترقوة اليمنى، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم،، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.