بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 5 أشخاص، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة «تمناية» وتروسيكل بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة «تمناية» وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الغني محمد عبد الغني، 41 سنة، ومحمد أحمد السيد، 18 سنة، وعايدة محمد أبو حمد، 54 سنة، ومها سعد هلال، 67 سنة، ونادية السيد حسن، 50 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية زاوية غزال.