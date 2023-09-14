إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شاخصن صباح اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم بمدينة المنصورة في الدقهلية، على الطريق الدائري السريع، إثر اصطدام دراجة نارية بمركبة توك توك ببعضهما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

اصطدام دراجة نارية بتوك توك على الطريق الدائري بالمنصورة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بمركبة توك توك بالمنصورة على الطريق الدائري السريع، مما أسفر وقوع إصابات.

إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنصورة

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إذ أثبتت التحريات أنّ سائق الدراجة النارية والتوك توك، كانا يسيران باتجاهات مخالفة، ونتيجة السرعة الزائدة اصطدما ببعضهما البعض على الطريق الدائري السريع في مدينة المنصورة، مما أدى إلى إصابة كل من «شريف.ع.أ» 49 عامًا، مقيم في السنبلاوين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى وجرح قطعي في الرأس، و«مصطفى.ر.ج»، 16 عامًا، مصاب بارتجاج في المخ وجرح قطعي في الفم، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارِ إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.