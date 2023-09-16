كتلة الحوار: قرارات الرئيس تخفف تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين

رحبت كتلة الحوار بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي عصر اليوم خلال زيارته لبني سويف.

يأتي هذا الترحيب من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي أمام الرئيس، والتي طالبه فيها باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحادة.

كتلة الحوار: نتطلع لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين

وترى كتلة الحوار أن مثل هذه القرارات من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى تطلعها لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات.

وأكدت كتلة الحوار، ضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي، والاستمرار بل والإسراع في الخطوات الملحوظة باتجاه فتح المجال العام ودعم إطلاق حرية الرأي والحريات السياسية.