خبير اقتصادي عن قرارات الرئيس السيسي: تساعد في زيادة الإنتاج

قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف والمتعلقة بزيادة الأجور والدخل، تدل على أن الرئيس يشعر بكافة الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.

وأضافت «الملاح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك القرارات بمثابة مبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدًا زيادة الحد الأدنى للعاملين إلى 4 آلاف جنيه، وغيرها من القرارات الأخرى.

وأشارت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إلى أن تلك القرارات ستؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى رواج ما يسمى بالدورة الاقتصادية، وتحولها من «الركود» إلى «انتعاش ورواج».

وأشادت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لصالح المزارعين والفلاحين، وهي إطلاق البنك الزراعي المصري لمبادرة من أجل التخفيف عن كاهل كافة صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك، متابعة: «قرار مهم جدًا هيخفف من اللي بيتحمله الفلاح من تكاليف كبيرة في الزراعة، وهيشجعهم على الزراعة أكتر، وهيصب في مصلحة الإنتاج الزراعي بشكل عام».

أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

ومن أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والتي سوف تصبح 600 جنيهاً، بدلاً من 300 جنيهاً، وذلك لمختلف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ويصبح 4 آلاف جنيه.

- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وذلك من 36 ألف جنيه، لتصبح 45 ألف جنيه.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة إلى المستفيدين من «تكافل وكرامة»، وذلك بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية التي يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والتي ستصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.