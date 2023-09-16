أكبر بصلة تزن 9 كيلو جرامات في أحد المعارض الدولية بإنجلترا.. ما القصة؟

بصلة تزن 9 كيلو جرامات سبب فوز بريطاني في إحدى المسابقات الدولية، أذ تقدم أحد الأشخاص البريطانيين يدعى «جاريث جريفين» بأكبر بصلة إلى إحدى مسابقات زراعة الأغذية في يوركشاير بإنجلترا ليحصد المركز الأول بها فما القصة؟

بريطاني يفوز بإحدى المسابقات الدولية بسبب بصلة تزن 9 كيلو جرامات

فاز البريطاني «جريفين» بالمركز الأول في إحدى المسابقات الدولية، بعد عرضه بصلة عملاقة يصل وزنها إلى 9 كيلو جرامات ليحطم الرقم القياسي في الحصول على أكبر بصلة حول العالم، وحرص البريطاني على التقاط الكثير من الصور بصحبة أكبر بصلة، التي كانت السبب في فوزه بالمركز الأول في المسابقة، التي تقام ضمن فعاليات معرض هاروجيت للزهور الذي يقام مرتين سنويًا في شهري أبريل وسبتمبر بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وإلى جانب أكبر بصلة التي تزن 9 كيلو جرامات، يوجد العديد من الخضراوات التي تبدو غريبة وضخمة، ولكن لا تقارن بهذه البصلة الضخمة، فكان هناك الكرنب والجزر الأبيض والجزر والشمندر والخيار وغيرها من الخضروات التي تزن أحجام مختلفة، ويقام المعرض في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر من هذا العام ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.

خضراوات في معرض الزهور

ضم معرض الزهور العديد من الخضراوات ذات الأحجام المختلفة، التي من بينها الملفوف والكوسا الضخمة والشمندر قوي البنية من بين الخضراوات الأخرى، التي تم الحكم عليها خلال مسابقة الخضراوات العملاقة التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور، إذ يبلغ وزن هذه الخضار الضخمة، التي يملكها «جريفين» 8.97 كيلوجراماً (19.775 رطلاً) وتم عرضها في أحد معارض الزهور بقاعة وحدائق نيوباي بالقرب من ريبون في شمال يوركشاير.

ولم يكن «جريفين» الوحيد الذي حصل على جائزة، فقد حصد متسابق آخر على جائزة بعد عرضه لخضار «القرع» العملاق الذي بلغ وزنها 102 كيلوجرام، ليكن من ضمن المتسابقين اللذين حصدوا مراكز متقدمة في المسابقة، فهو عرض لفن الأزهار المستوحى من حكايات أجاثا كريستي عن المؤامرات والتشويق، التي صادف موعدها يوم عيد ميلاد المؤلفة البريطانية أجاثا كريستي.