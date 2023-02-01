إطلاق مبادرة «التسويقة» بالشرقية لتوزيع خضروات وفاكهة مجانا على 183 أسرة

ضرب الأهالي بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مثلا طيبا للتضامن والمحبة بينهم، إذ أطلقوا مبادرة «التسويقة» دعما للأسر الأولى بالرعاية، إذ يتجول شباب الخير بالقرية كل يوم «اثنين» أسبوعيا لتوزيع «التسويقة» على 183 أسرة، لسد احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة، فضلا عن الدعم الشهري المنتظم لهم.

ويقول عبدالمنعم البلاصي، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير للتنمية بشبرا النخلة، المشهرة برقم 3588 سنة 2020، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن القائمين على الجمعية أطلقوا مبادرة «التسويقة» لصالح الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عمر نشأتها رسميا 3 سنوات، كما أنها تستهدف سد احتياجات 183 أسرة.

«التسويقة» توزع على 183 أسرة

ويضيف «بلاصي» أن مبادرة التسويقة كانت في السابق عبارة عن مبلغ مالي يوزع أسبوعيا على الأسر المستهدفة بالدعم، لافتا إلى تحويلها إلى خضروات وفاكهة، معلقا: «بقينا نوزعها خضار وفاكهة أفضل، وبنشتريها من الوكالات بأسعار مخفضة وبكدا نقدر نعطي كل أسرة احتياجها حسب عدد أفرادها».. حسب قوله.

ويتابع رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير في حديثه لـ«الوطن» أن أنشطة الجمعية متعددة منها حملات التبرع بالدم، مساعدة الأيتام والأرامل والمطلقات وطلاب العلم والتكفل بعلاج لحالات الأمراض المزمنة، لافتا إلى توزيع كفالات شهرية مالية بالإضافة إلى شنط تموين تضم عددا من السلع الغذائية الأساسية كاللحوم أو الدواجن والزيوت والأرز والسكر على الأسر المستهدفة.

الأهالي يساهمون في الخير: «قليل دائم خير من كثير منقطع»

كما ويشير إلى أن الجمعية مشهرة وتعتمد على التبرعات من أهالي القرية من المسافرين للخارج والخريجين، لافتا إلى تبرع الأعضاء بوقتها وجهدهم وكذلك مشاركة أبناء وشباب القرية ليتضامنوا جميعا من أجل كفالة المحتاجين، معلقا: «القليل الدايم أفضل من كثير منقطع، سواء تبرعات مالية أو تبرع بالعمل»، حسب قوله.

بحث اجتماعي لكل أسرة كل 6 أشهر

ويؤكد بلاصي أن مديرية التضامن الاجتماعي ممثلة في الشؤون الاجتماعية في القرية تساهم في أعمال الجمعية الخيرية وتمدهم بشباب الخريجين للعمل ضمن فريق الجمعية، لافتا إلى مشاركاتهم الفعالة ومن أبرز جهودهم إجراء البحث الاجتماعي لكل أسرة وذلك للتأكد من أن الدعم يذهب لمستحقيه، خاصة أنه يجُرى كل 6 أشهر.

ما حدش هينام جعان من مستحقي شبرا النخلة

ويختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بشبرا النخلة في حديثه لـ«الوطن» أن الأسر الذين تصلهم «التسويقة» في حالة من الرضا خاصة لطمأنينتهم بأن احتياجهم من الطعام متوفر، فضلا عن الكفالات الشهرية وشنطة التموين لهم، مؤكدا على استمرار الدعم بجهود كل عضو فاعل يساهم للخير وإدخال السرور على أهل البلد مع زيادة المستهدفين، معلقا: «ما حدش هينام جعان بفضل ربنا ومساعدة أهل الخير»، حسب قوله.