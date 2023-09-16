تفاصيل طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم.. اعرف المستندات المطلوبة

أكدت محافظة القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم خدمات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم بمراكز العلاج التابعة للوزارة، ويتضمن الطلب بيانات شاملة، اسم المريض والسن وتاريخ الميلاد، اسم مقدم الطلب وصفته، عنوان السكن، رقم البطاقة وتاريخ صدورها، الفئة التي ينتمي إليها الطالب وفقا لقرار وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 138 لسنة 1997 سواء من يتم تأهيلهم مهنيا، أو أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات، أو أفراد معاش السادات.

المستندات المطلوبة

- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.

-مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية، من تم تأهيلهم مهنيا بهيئات التأهيل.

- أفراد الأسر أصحاب المعاشات أوالمساعدات «الضمان الاجتماعى».

- أفراد الأسر المستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي الشامل «معاش السادات».

- حالات أخرى صادر بشأنها قرارات وزارية بالإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي.

- الحصول على الخدمة مجانا.

- تلتزم جهة الإدارة بالموافقة على الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للمعاقين في نفس يوم استكمال المستندات، وفي حدود الأغراض المخصصة لهذا الغرض.

تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية

أشارت مديرية التضامن الاجتماعي إلى أنه وفق قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وتلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج الصادر في سبتمبر 2006 وفق التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات من تحديد المستندات والأوراق والتوقيتات الزمنية لإنجاز الخدمة.