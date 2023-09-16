محافظ القاهرة: تحويل المنطقة التاريخية إلى متحف مفتوح

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير المنطقة التاريخية التي تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات.

تطوير القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة، وإبراز الوجه الجمالي لها، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية وتاريخية ويحولها إلى متحف مفتوح.