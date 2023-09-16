«صحة الإسماعيلية» تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن سرطان السيدات 

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الوحدات المتنقلة التي تزور محافظة الإسماعيلية، شهدت إقبالا من السيدات لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، التي تستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح «حطب» في تصريحات صحفية، خلال تفقده للسيارات، أن السيارة الواحدة تضم عددا من أحدث الأجهزة العالمية، التي تعمل علي فحص السيدات، خاصة أمراض سرطان الثدي والأمراض المختلفة.

دورة الكشف على السيدات

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن العملية بدأت بتسجيل البيانات لدى الفرق المتخصصة، يعقبها قياس الطول والوزن وضغط الدم وفحص التاريخ المرضي للسيدات، حال وجود أي تاريخ للأسرة في أمراض السرطان.

وتابع: «يجرى إحالة السيدة بعد إجراء الفحوصات الأولية لإجراء السونار داخل السيارة، أو أشعة الموجات الصوتية على الثدي، بحسب سن عمر السيدة أو تاريخها المرضي والفحص الكامل لها».

وشدد الدكتور علي حطب، أن الفريق الطبي لديه من الخبرة الكافية لتحديد إصابة السيدة بأورام سرطانية من عدمه، مؤكدا أنه في حالة وجود أي علامات لدى إحدي السيدات يجرى إحالتها على الفور إلى مستشفي أورام الإسماعيلية، لاستكمال باقي الفحوصات الطبية والوقوف علي نوعية الإصابة.

إحالة سيدتين إلى مستشفى أورام الإسماعيلية

ولفت «حطب» إلى أنه جرى إحالة سيدتين اليوم السبت، جرى الاشتباه في إصابتهما بالأورام، إلى مستشفي أورام الإسماعيلية، مؤكدا أنه جرى توقيع الكشف الطبي اليوم على 35 حالة.

وناشد أهالي الإسماعيلية من السيدات، بالمشاركة الفعالة على مدار أيام الحملة، للاطمئنان على صحتهم، والاكتشاف المبكر للأورام، وهو ما يساعد بشكل كبير في العلاج المبكر.