عضو بـ«الشيوخ»: قرارات الرئيس السيسي اليوم انتصار للمواطن البسيط

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف؛ انتصار للمواطن البسيط، وتعكس شعوره الرئيس بنبض الشارع المصري، معتبرا أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، يبرز ما يسعى إليه الرئيس لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطن.

تخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة

وأضاف «اللمعي»، أنها عكست مراعاة الرئيس لكافة شرائح المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والتي شملت رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن مع سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إدراج الصحفيين ضمن الحزمة الجديدة يؤكد شعور الرئيس بعاناة تلك الفئة من المجتمع والحرص على مساندتها حتى تجاوز آثار الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أنها تضمنت قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وهو ما يؤكد أن الفلاح المصري على رأس الأولويات الوطنية وانحياز الرئيس السيسي الدائم له ولتحسين حياته المعيشية.

تغيير حياة المواطنين

واعتبر أن كلمة الرئيس اليوم من قلب الصعيد تحمل الكثير من الدلالات التي تؤكد ما يعنيه الصعيد من أهمية وأولوية على رأس الأجندة الوطنية، وهو ما يؤكد أهمية هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر التي كانت دوما في قلب وعقل الرئيس السيسى في توجيهاته المتتالية على مدار السنوات الماضية ليشهد الصعيد أكثر من 4 آلاف مشروع تسعى لتغيير حياة المواطن الصعيدي، من خلال تنفيذ برنامج فريد من نوعه يهدف لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة تتذيل ترتيب تقارير الفقر والتنمية البشرية إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية المستدامة.