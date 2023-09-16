عبدالعليم وأسرته بعد زيارة الرئيس لهم: السيسي جبر بخاطرنا.. والبركة حلت علينا

قال عبدالعليم حسن، موجه بالتربية والتعليم في محافظة بني سويف الذي زاره الرئيس عبدالفتاح السيسي في شقته بقرية سدس الأمراء، في أول تعليق له «إحنا كنا في البلكونة أثناء مرور الرئيس ونادينا عليه يتفضل لدينا، والحمد لله لبى الدعوة وجبر بخاطرنا».

عبد العليم: السيسي جبر بخاطرنا وتحس أنه منا

وتابع في أول لقاء له مع «الوطن»، وشرفنا الرئيس وجلس معي ومع أسرتي في شقتي مردفا «احنا حلت علينا البركة بزيارته»، وتحدث معنا على مدى رضانا بأحوالنا وطمناه أن الدنيا تمام وشكرناه على المشروعات الضخمة التي عملها من أجلنا وأجل أهل الصعيد في خدمات غير مسبوقة بعد سنوات من التهميش.

وأوضح «أنني طلبت من الرئيس السيسي بتناول الغداء معنا ولكنه بكرمه هو من عزم علينا في سفرة كبيرة مع أهالي سدس الأمراء ليكون مجمع غداء كبيرة، شاركنا فرحتنا بالخدمات التي تمت على أرض الواقع».

سحر: زيارة الرئيس السيسي لنا كان حلم

وقالت سحر محمد، زوجة الأستاذ عبدالعليم، إن زيارة الرئيس لنا كان حلم أردته لأطفالي منذ سنوات، وتحقق اليوم.

وتابع في تصريحاتها «أول من دخل منزلي تحس أنه شخص مننا وقلبي كان مطمئن بوجوده وأولادي كانوا مبسوطين بسيادة الرئيس، وقام بالسلام عليهم وعزمت عليه أنه يشرب الشاي معانا»، مشيرة إلى أن الله سوف ينصره، وسوف أدعمه للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقالت الأسرة التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فرحتهم لا توصف، موجهين له رسالة «سير يا ريس على نفس الخطى وكلنا معاك والخير لم يأتي إلا على يديك، موضحين أن جميع الأزمات هتعدي سوى بيك وندعمك لفترة رئاسية أخرى لاستكمال مسيرة الإنجازات».