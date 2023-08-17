«الجيل»: زيارة الرئيس لمطروح تمد شرايين التنمية إلى أقصى غرب مصر

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بالجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة السلوم بمطروح الأربعاء، والتي التقى خلالها أهالي المدينة، وسط استقبال شعبي حافل للرئيس السيسي من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إنّ جولة الرئيس السيسي في مطروح، تدل وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بمد شرايين التنمية إلى أقصى غرب مصر، قائلا: «زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة مطروح تؤكد حرص القيادة السياسية على مد شرايين التنمية إلى أقصى غرب البلاد».

وأكد رئيس حزب الجيل، أنّ جولة الرئيس تعود بالإيجاب على الأهالي والمواطنين هناك، وليس فقط في مطروح، وإنّما في شتى المناطق الحدودية بالدولة المصرية، حيث أن تلك الخطوة من الدولة المصرية لخلق التنمية هناك تؤكد للمواطن أنّ هناك من يسمع صوتهم ويستجيب لهم.